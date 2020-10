Spiezer Wahlen – Gefärbt, geschärft, geköpft – was Wahlprospekte verraten Corona killte den Wahlkampf. Wie und womit versuchen die acht Spiezer Parteien am 8. November also zu punkten? Ein augenzwinkernder Blick in deren Wahlunterlagen. Jürg Spielmann

Wer bietet was? Das Wahlmaterial der acht Spiezer Parteien. Foto: Jürg Spielmann

Wahltag ist Zahltag. Sagt man. Und frau. Die Spiezer Parteien erhalten am zweiten Novembersonntag die Quittung für das in der letzten Amtszeit Geleistete vorgesetzt. Die Rechnung kann entweder gesalzen, gepfeffert oder, gemeinhin bevorzugt, günstig sein. Vor der Urnenwahl gilt es, das Stimmvolk für die propagierten Stärken und Themen zu sensibilisieren. Besonders in einem virenverseuchten Wahlherbst, der jeglichen hautnahen Wählerkontakt – etwa am Spiezmärit – im Keim erstickte.

Da ist das Wahlmaterial umso bedeutender, gewinnt spürbar an Gewicht: Das Couvert, dessen Inhalt dem Souverän den politischen Speck durchs Maul zieht, wiegt 291 Gramm. Und ist beachtliche 20 Millimeter dick. Die Wahlversprechen werden in mundgerechten Parolen serviert. Was also lässt sich aus den Prospekten lesen? Eine Übersicht – nahezu wertungsfrei in Abfolge der Listennummern.