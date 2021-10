Zuhälter vor Gericht in Burgdorf – Gefängnisstrafen und Landesverweise für vier Rumänen Das Regionalgericht hat vier Rumänen wegen Menschenhandels und Förderung der Prostitution verurteilt. Sie hatten Landsfrauen in die Schweiz gelockt. Hans Ulrich Schaad

Warten auf den nächsten Freier: Die Rumäninnen waren in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. (Symbolfoto) Foto: Keystone (Robert Schlesinger)

Die Beschuldigten mussten nicht mehr viel sagen. Meist mit einem kurzen Ja beantworteten die vier Rumänen, alle in Fussfesseln dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau in Burgdorf vorgeführt, die Fragen von Gerichtspräsident Michael Erismann. Sie bestätigten einer nach dem anderen, dass sie Landsfrauen mit falschen Versprechen rekrutiert und in die Schweiz gelotst hatten und sie auf dem Strassenstrich oder bei einem Escort-Service ausgebeutet und an ihnen verdient hatten.

Sie gestanden alle Vorwürfe ein, die in der Anklageschrift aufgelistet waren: Menschenhandel, Förderung der Prostitution, Geldwäscherei sowie Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittel- und Strassenverkehrsgesetz. Alle betonten, dass es ihnen leidtue und sie es nicht wieder machen würden.