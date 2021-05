Feuer selbst gelegt? – Gefängnisinsasse bei Brand schwer verletzt Im Regionalgefängnis Biel ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Ein 34-jähriger Insasse wurde dabei schwer verletzt.

Im Regionalgefängnis Biel brannte es am Mittwochabend. Ein Insasse wurde schwer verletzt. Foto: Adrian Streun

Am Mittwochabend ist in kurz vor 18 Uhr einer Zelle im Regionalgefängnis Biel ein Brand ausgebrochen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Die ausgerückten Einsatzkräfte stellten in der entsprechenden Zelle eine starke Rauchentwicklung fest. Das Feuer war bereits grösstenteils durch einen Mitarbeiter des Regionalgefängnisses gelöscht worden.

Der 34-jährige Insasse konnte durch die Angehörigen der Berufsfeuerwehr Biel aus der Zelle geborgen werden. Ein Ambulanzteam übernahm vor Ort die Erstversorgung des schwer verletzten Mannes. Anschliessend wurde er mit der Rega ins Spital geflogen.

Der verletzte Insasse hatte sich allein in der Zelle befunden. Andere Teile des Gefängnisses waren nicht vom Brand betroffen.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Brand und zu dessen Umständen aufgenommen. Nach aktuellem Stand der Erkenntnisse stehe eine vorsätzliche Brandlegung durch den verletzten Insassen im Vordergrund, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

