Streit in Lützelflüh – Gefällte Esche am Gotthelf-Grab sorgt für Ärger Die Kirchgemeinde hat die Esche am Grab von Jeremias Gotthelf fällen lassen – aus Sicherheitsgründen. Im Gotthelf-Zentrum spricht man von «Grabschändung». Benjamin Lauener

Esche weg: Das Grab von Jeremias Gotthelf ist nunmehr kahl. Foto: Christian Pfander

Ihre Geschichte begann, als Jeremias Gotthelf starb. Einige Jahre nachdem der Schriftsteller an der Südseite der Kirche Lützelflüh begraben worden war, pflanzte man eine Esche. Genauer – und passenderweise – eine Traueresche. Ungefähr 166 Jahre später – letzte Woche – wurde die Esche nun gefällt. Der Sicherheit wegen, sagt die Kirchgemeinde. In einer «Nacht-und-Nebel-Aktion», heisst es im Gotthelf-Zentrum, dem wichtigsten Museum über das Leben des Emmentalers.

Heinrich Schütz wäre es lieber, ihm würden konkrete Fragen gestellt. Zu hoch sei die Wahrscheinlichkeit, dass er sonst ewig rede. Er ist Mitglied des Leitungsteams des Gotthelf-Zentrums in Lützelflüh. Am Ende kommt es wie von Schütz prophezeit, er spricht lange, ausführlich und mit Vehemenz. Anfang Woche habe er mit dem Team bei einer Führung die Grabstätte total verändert vorgefunden. «In einer Nacht-und-Nebel-Aktion wurde die ganze Grabstätte, ein historisches Ensemble, zerstört», meint Schütz auf Anfrage. Er geht gar so weit, die Veränderungen als «Grabschändung» zu bezeichnen.