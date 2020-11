Projekt in Burgdorf/Oberburg – Gefährlicher Knoten soll gelöst werden Die Abzweigung Pleer zwischen Burgdorf und dem Weiler Rohrmoos soll neu gestaltet werden. Mit einer geänderten Linienführung will der Kanton die Strasse für Auto- und Velofahrer sicherer machen. Urs Egli

Wer künftig von Burgdorf nach Krauchthal fährt, soll nicht mehr abbiegen müssen. Foto: Christian Pfander

In grosser Zahl stehen kniehohe Holzprofile mit blauen und roten Enden links und rechts der Kantonsstrasse zwischen Burgdorf und der zur Gemeinde Oberburg gehörenden Exklave Rohrmoos. Besonders viele Profile stehen bei der Abzweigung nach Krauchthal. Was hier gebaut werden soll, zeigt sich bei einem Blick auf die Strassenpläne, die noch bis zum 16. November bei der Baudirektion Burgdorf aufliegen.

Die Verbindungsstrasse von Burgdorf via Rohrmoos nach Hindelbank beziehungsweise Krauchthal wird täglich von etwa 2200 bis 6000 Autos und Lastwagen befahren. In den letzten Jahren ist es beim Abzweiger nach Krauchthal – dem sogenannten Knoten Pleer – immer wieder mal zu Verkehrsunfällen gekommen. Die Stelle ist zwar übersichtlich, jedoch kann die Abendsonne den in Richtung Krauchthal abbiegenden Verkehrsteilnehmern die Sicht beeinträchtigen. Aber auch gemäss dem Teilrichtplan Veloverkehr der Region Emmental weist dieser Abschnitt Handlungsbedarf auf.