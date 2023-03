Obligatorischer Kurs fürs Holzen – Gefährliche Waldarbeit soll sicherer werden Seit einem Jahr ist ein zehntägiger Sicherheitskurs für die Holzernte Pflicht. Zu Besuch bei Kursteilnehmenden im Wald. Sabin Gfeller Franziska Rothenbühler

Es dröhnt, stäubt – und kann gefährlich werden bei der Waldarbeit. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Temperatur liegt an diesem Morgen in Oberdiessbach unter null, der Waldboden ist gefroren – aber nicht von Schnee bedeckt. Das seien die besten Voraussetzungen fürs Holzen, sagt Christoph Lüthy. Im Hintergrund schärft ein Mann in Schutzkleidung eine Motorsäge nach, ein anderer füllt den Tank seiner Säge, ein dritter schultert seine Maschine. Es riecht nach Holzspänen und Sprit.