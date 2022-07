Heizen mit Grundwasser – Gefährdet die Energiestrategie das Trinkwasser? Der lokale Wasserversorger setzt hinter die Langenthaler Energiepolitik ein grosses Fragezeichen. Bei der Stadt zeigt man sich vom eingeschlagenen Kurs aber überzeugt. Kathrin Holzer

Das Potenzial liegt in der Tiefe: Grundwasservorkommen rücken zunehmend in den Fokus als Energiequellen. Die Nutzung wirft aber auch Fragen auf. Foto: Beat Mathys

Weg vom Erdöl, weg vom Gas. Hin zu erneuerbaren Energiequellen. Was als Absichtserklärung leicht über die Lippen geht, entpuppt sich in der Umsetzung als etwas schwieriger. In einer Stadt wie Langenthal mit ihrem so gut ausgebauten Gasnetz sind die Voraussetzungen für eine Kehrtwende in der Energieversorgung erst recht nicht die einfachsten. Trotzdem rückt die Abkehr vom fossilen Brennstoff auch in der Oberaargauer Kleinstadt näher.