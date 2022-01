Faktencheck zur Abstimmung – Gefährdet das Tierversuchsverbot die medizinische Versorgung? Die Initianten wollen Tiere vor Quälerei schützen. Die Gegner warnen vor Engpässen und einem grossen wirtschaftlichen Schaden. Zwei Hauptargumente zur Vorlage auf dem Prüfstand. Yannick Wiget

Tierversuche ermöglichen die Entwicklung neuer Therapien: Eine Maus in einem Krebsforschungszentrum im Lausanne. Foto: Leandre Duggan (Keystone)

Am 13. Februar 2022 stimmen wir über die Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot» ab. Sie fordert ein bedingungsloses Verbot von Tierversuchen und Forschung am Menschen in der Schweiz. Diese seien ethisch nicht vertretbar und ineffizient, sagen die Initianten um Hausarzt Renato Werndli. Deshalb wollen sie auch den Import von neuen Medikamenten und anderen Produkten untersagen, die mit Tierversuchen entwickelt worden sind.