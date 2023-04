Mobbing an Berner Schulen – Gedemütigte Kinder, hilflose Eltern Mobbing in der Schulzeit prägt oft fürs Leben. Im Kanton Bern steigen die Fallzahlen – wie in der ganzen Schweiz. Woran liegt das? Mirjam Comtesse

Kinder machen sich über ein Mädchen lustig. Wer in der Schule Mobbing erlebt, leidet häufig auch als Erwachsener unter den Folgen. Symbolfoto: Getty Images

Viele Mütter und Väter von mobbingbetroffenen Kindern fühlen sich ohnmächtig. Zum Beispiel, wenn die Tochter erzählt, dass ein Mädchen in der Klasse allen anderen verboten hat, mit ihr zu spielen. Vielleicht kommt dann doch mal eine Freundin für einen Nachmittag vorbei, aber am nächsten Tag in der Schule tut sie so, als hätte es die gemeinsamen Stunden nie gegeben. Die Folge: Die Tochter stellt sich selbst und ihre eigene Wahrnehmung infrage.