Architekturstudent in Huttwil – Gedanklich weiterbauen am Schwimmbad Simon Richli hat an der Fachhochschule eine Jugendherberge zum Huttwiler Schwimmbad entworfen. Seine Bachelorarbeit ist im Kornhausforum Bern zu sehen. Jürg Rettenmund

Schwimmbad mit Jugendherberge: So hat Simon Richli seine Idee gezeichnet. Visualisierung: PD

Hält man die Zeichnung von Simon Richli Huttwilerinnen und Huttwilern unter die Nase, erkennen sie ihre Badi auf den ersten Blick. Erst beim zweiten Hinschauen kommen Zweifel auf: So viele Garderoben hat es doch gar nicht – und so viele sind auch nicht geplant!

Simon Richli ist Zeichner Architektur mit eidgenössischem Fachausweis und arbeitet im Architekturbüro Urech in Köniz. Daneben studiert der 23-Jährige im vierten Semester Architektur an der Berner Fachhochschule in Burgdorf. Dieses Studium brachte ihn in Kontakt mit Huttwil.

Semesterstart in Huttwil