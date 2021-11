ARA Unteres Kiesental in Linden – Gebühren steigen mit dem Alleingang Die Abgeordneten der ARA Unteres Kiesental hiessen in Linden mit dem Budget steigende Nutzungsgebühren gut und wählten ein neues Vorstandsmitglied. Andreas Tschopp

Wer wie viel an den Bau der neuen Anschlussleitung von Bleiken zur ARA Kiesen zahlt, muss noch ausgehandelt werden. Im Bild die ARA Kiesental. Foto: Patric Spahni

«Es ist ruhiger und angenehmer geworden, seit wir wieder allein die Verantwortung tragen», sagte Herbert Riem, Präsident des Gemeindeverbands ARA Region Unteres Kiesental, an der 109. Abgeordnetenversammlung im Gasthof Linde in Linden.

Die ARA Kiesental AG, die einen grösseren Abwasserverbund plante, von der sich die Gemeinden im Unteren Kiesental jedoch lossagten (wir berichteten), habe das Geld für die Beteiligung und das Aktienpaket an den Verband mittlerweile zurückgezahlt, erklärte Riem.

Was noch ausstehe, sei der Anteil des Kantons für die bisherigen Planungsarbeiten, die weitergehen. Riem erwähnte einen Brief der AG, wonach diese jetzt sieben Varianten studiere – vom Anschluss an Uetendorf oder Bern bis hin zu Neubauten in Grosshöchstetten oder Kiesen ohne den ARA-Verband.