Der Europameister im Krebsgang – Gebräunt von der sardischen Sonne und halb fit stürzt Italien ins Loch Die Italiener zerfielen noch immer nach grossen Titeln, das 0:0 gegen die Schweiz macht sie nervös. Nur Giorgio Chiellini ist gerade sehr zuversichtlich. Oliver Meiler aus Rom

Ärger über den Fehlschuss aus elf Metern: Auch wegen Jorginho endete das Kräftemessen mit der Schweiz torlos. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

«Keine Panik», schreibt die «Gazzetta dello Sport». Aber natürlich schwirrt sie, die Panik vor einem Verpassen der WM in Katar. Seitdem man schon einmal nicht dabei gewesen ist bei einer Endrunde, nämlich vor drei Jahren in Russland, zum ersten Mal überhaupt, hängt diese Aussicht nun für immer wie eine tatsächliche Möglichkeit über Italien.

Früher hatte das gar nicht erst das Vorstellungsvermögen gestreift. 0:0 gegen eine ersatzgeschwächte Schweiz in Basel, nach dem 1:1 gegen Bulgarien in Florenz – Italien muss nun alles gewinnen, um auch sicher als Gruppenerster dabei zu sein in der Wüste, vor allem den Showdown gegen die Schweiz im November in Rom. «Das ist keine Fata Morgana», schreibt die «Gazzetta» noch, und allein diese Feststellung spricht natürlich Bände.