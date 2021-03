Zonenplanänderung Feutersoey – Gebiet um Schulhaus wird zur Wohn- und Gewerbezone Das Schulhaus Feutersoey soll künftig als Wohn- und Gewerbegebäude genutzt werden. Das sieht die öffentliche Auflage vor, die bis zum 7. April dauert. Stefan Kocherhans

Weil die Gemeinde Gsteig das Schulhaus Feutersoey nicht mehr benötigt, soll das Gebiet in eine Wohn- und Gewerbezone umgezont werden. Im ersten Stock sind Wohnungen vorgesehen, im Erd- und Dachgeschoss Gewerbebetriebe. Foto: Stefan Kocherhans

Das gibt es nicht jeden Tag im Kanton Bern: Ein Schulhaus wird umgenutzt in ein Wohn- und Gewerbegebäude. Vorgesehen ist diese Zonenplanänderung in der Gemeinde Gsteig, im Ortsteil Feutersoey. Rückläufige Schülerzahlen führten dazu, dass in den letzten Jahren zwei von ehemals fünf Klassen geschlossen werden mussten.

«Im ersten Stock können wir uns drei bis vier Studios oder 1- bis 2-Zimmer-Wohnungen für ältere Leute oder auch andere Interessenten vorstellen.» Paul Reichenbach, Gemeindeschreiber Gsteig

Diese Entwicklung sowie zu wenig vorhandene Räumlichkeiten und ungenügende Platzverhältnisse in Feutersoey führten massgebend zum Entscheid, das Schulhaus zu schliessen und den Unterricht in Gsteig zu konzentrieren. Bereits im Mai 2013 hatte die Gemeindeversammlung einen Kredit von 7,15 Millionen Franken gesprochen, um wegen mangelnder Erdbebensicherheit das Schulhaus Gsteig zu sanieren sowie die Turn- und Mehrzweckhalle neu zu bauen. Die Bauarbeiten konnten im Sommer 2016 fristgerecht abgeschlossen werden.