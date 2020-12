Leserfrage – Gebaut von Schwarzen Wespen? Ein Leser hat an seinem Brunnstock ein komisches Gebilde gefunden: Ist es ein Wespennest?

Wer hat hier gebaut? Foto: zvg

Der Herbst ist passé und so auch die Tierchen, die damals um den Brunnstock von Hans Ruedi Affolter brummten und summten. Normale Wespen seien es nicht gewesen, schreibt der Leser aus Leuzigen. Schwarze Wespen hätten den Brunnstock besucht. «Meine Frau hat noch gefragt, ob sie diese erschlagen solle.» Nein, hat Hans Ruedi Affolter geantwortet, solche Wespen habe er bisher noch nie gesehen.

Einige Zeit später waren die Wespen verschwunden, doch am Brunnstock haben sie ein «komisches Gebilde» zurückgelassen. Der Leser fragt sich, ob sich die Wespen für den Bau verantwortlich zeichnen. Deshalb die Frage an die Leserschaft des «Forum»: Handelt es sich hierbei um eine Art Wespennest?

Wissen Sie, was das für ein komisches Gebilde ist? Ein Wespennest? Senden Sie Ihre Antwort an redaktion@bernerzeitung.ch Bitte geben Sie Ihren Namen, Vornamen und Ihre Adresse an. Vermerk: «Schwarze Wespen».