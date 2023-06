Eine Person leicht verletzt – Gebäude in Münchenbuchsee durch Brand zerstört In der Nacht auf Donnerstag ist in einem Gebäude in Münchenbuchsee ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude wurde durch den Brand zerstört. Laura Waldorff , PD

Das Gebäude, in dem der Brand ausbrach, wurde gänzlich zerstört. Foto: Jean-Claude Loiola (Leserreporter)

Kurz nach 2 Uhr am Donnerstagmorgen erhielt die Polizei eine Meldung zum Brand in Münchenbuchsee in der Kirchgasse. Im brennenden Haus war eine Person wohnhaft. Sie konnte sich selbst in Sicherheit bringen, wurde aber leicht verletzt mit der Ambulanz ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag auf Anfrage mitteilt.

Während der Löscharbeiten hat sich der Brand auf ein weiteres Objekt ausgeweitet. Dort wurde ebenfalls eine Person evakuiert, die jedoch unverletzt blieb.

Das erste Gebäude wurde durch den Brand zerstört und ist nicht mehr bewohnbar. Beim zweiten Gebäude wurde der Dachstock beschädigt. Im Einsatz standen die Feuerwehr Moossee und die Berufsfeuerwehr Bern sowie mehrere Ambulanz-Teams. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Brandhergang aufgenommen.

Die Flammen erleuchteten die ganze Nachbarschaft. Foto: Jean-Claude Loiola (Leserreporter)

