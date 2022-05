Lauffest in Frutigen – Geänderter Modus und attraktiver Rahmen Die Jubiläumsausgabe von «Dr schnällscht Chandertaler» wartete mit Neuerungen auf.

Voller Einsatz der jungen Läufer am «Schnällschte Chandertaler». Foto: PD

Die 50. Austragung des Lauffests «Dr schnällscht Chandertaler» wurde nach einem neuen Modus durchgeführt: Neu starteten die ältesten Läuferinnen und Läufer mit dem Sprint über 80 und 60 Meter, wie es in einer Mitteilung der Organisatoren heisst. Im Anschluss der Vorläufe ermittelten die Finalläufe die Schnellsten unter ihnen. Auch in der Jubiläumsausgabe waren die Jüngsten am stärksten vertreten. Über 50 Meter starteten die Jüngsten. Unter ihnen auch der aktuelle Berner Meister aus dem TV Aeschi: Delio Balmer.

Salome Lang, die aktuelle Schweizer Meisterin im Hochsprung, übergab an der Rangverkündigung zusammen mit dem OK-Chef Michael Moser die begehrten Pokale und die Anmeldungen für die nachfolgenden Ausscheidungen im Oberland. Diese finden bereits in drei Wochen in Interlaken statt.

Mehr als nur ein Lauffest

Am Nachmittag wurden in 15 Serien die Schnellsten im 1000-m-Lauf ermittelt. Neben den sportlichen Aktivitäten organisierten die Verantwortlichen des Turnvereins Frutigen ein attraktives Rahmenprogramm. Der Spielbus der Gemeinde Spiez lud mit seinen zahlreichen Fahrzeugen zum Bewegen ein, «Chrisu» zauberte den Kindern wunderschöne Bilder aufs Gesicht, Salome Lang stand für Autogramm und Selfies zur Verfügung, und am Stand des Oberländischen Turnfests 2022, das diesen Sommer in Frutigen stattfinden wird, machte das OK noch einmal richtig Werbung.

Mit dem richtigen Dreh am Glücksrad konnte als Hauptgewinn ein toller Artikel des Merchandise-Angebots gewonnen werden. Die Zusammenarbeit mit dem FC Frutigen in der Festwirtschaft lohnte sich. Die Anwesenden konnten sich an der Wärme verköstigen.

