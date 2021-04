Reaktion auf Lockerungen – Fitnessstudios positiv überrascht – Gewerbeverband enttäuscht Der Fitnessstudio-Verband ist erfreut über die Öffnungen des Bundesrats. Der Gewerbeverband kritisiert die «zögerliche und mutlose Pandemiebewirtschaftung».

Eine Gruppe trainiert im Fitnessstudio Activ Fitness mit Maske. (11. November 2020) Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Der Schweizerische Fitness- und Gesundheitscenter Verband (SFGV) hat sich erfreut über den Entscheid des Bundesrates zur Öffnung der Fitnessstudios gezeigt. Eine lang ersehnte Forderung sei endlich in Erfüllung gegangen, erklärte Verbandspräsidenten Claude Ammann gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Ammann betonte, dass die Fitnessstudios nunmehr ihren Beitrag zur Volksgesundheit leisten könnten und es nun darum gehe, viele Menschen zu animieren, mitzumachen. Gleichzeitig erinnerte Ammann daran, dass die vergangenen Monate mit den Schliessungen der Gesundheitscenter für die Branche eine sehr harte Zeit war. Umso mehr seien die Verantwortlichen froh über den plötzlichen Öffnungsentscheid.

Der Verbandspräsident sagte, der Bundesrat habe offenbar eingesehen, dass die Fitness-Industrie aufgrund der vorhanden Schutzkonzepte nicht zur Verschlechterung der epidemiologischen Lage beitrage.

Gewerbeverband will Homeoffice-Pflicht abschaffen

Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) ist enttäuscht: Der Bundesrat habe sich am Mittwoch nur zu minimen Öffnungsschritten durchringen können, schrieb er. Er kritisierte die «zögerliche und mutlose Pandemiebewirtschaftung» der Landesregierung.

Der Dachverband wiederholte in seiner Mitteilung die Forderung nach einer Beendigung des «Lockdown», und er kritisierte namentlich, dass der Bundesrat an der Homeoffice-Pflicht festgehalten hat. Arbeitgeber und Angestellte hätten längst bewiesen, dass ihre Schutzkonzepte funktionierten.

Der Umgang des Bundesrates mit den Folgen der Pandemie bleibe unverständlich, kritisierte der SGV und fordert, die «ruinösen Arbeitsverbote» endlich vollständig aufzuheben. Der Bundesrat müsse die Wirtschaft und Gesellschaft lähmenden und einseitig an der Gesundheitspolitik ausgerichteten Massnahmen beenden.

GDK findet vorsichtige Öffnungsschritte richtig

Der Verband hatte in der vergangenen Woche aufgrund der Schliessungsvorschriften des Bundes eine Schadensersatzklage beim Eidgenössischen Finanzdepartement eingereicht. Bis Mitte Mai werde nunmehr vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine Stellungnahme erwartet, weshalb die Experten des Bundes konkret die Schliessung der Gesundheitscenter angeordnet hatten, hiess es von Ammann diesbezüglich.

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) hat als Reaktion auf die Entscheide des Bundesrates die schrittweise, vorsichtige Öffnungsstrategie als richtig bezeichnet.

Namentlich seien die Öffnung der Aussenbereiche von Restaurants und die Rückkehr zum Präsenzunterricht in den Hochschulen im Sinne der Kantone. Dies teilte die GDK gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Die Kantone hätten sich in der Konsultation Mitte März klar für diese beiden Lockerungsschritte ausgesprochen. Die Lockerungen seien in einer Situation mit tendenziell steigenden Coronavirus-Fallzahlen aber auch mit einem gewissen Risiko verbunden.

Die epidemiologische Lage sei weiterhin instabil, teilte die GDK weiter mit. Vier der fünf vom Bundesrat definierten Richtwerte seien zurzeit nicht erfüllt. Ausserdem sei erst eine Minderheit der besonders gefährdeten Personen und des Pflegepersonals geimpft.

Mitmachen der Bevölkerung wichtig

Der Schweizer Weg in der Coronavirus-Bekämpfung zeichne sich aber durch im internationalen Vergleich eher zurückhaltende Einschränkungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens aus. Umso wichtiger sei es nunmehr, dass sich die Menschen weiterhin an die Coronavirus-Massnahmen hielten, damit die dritte Viruswelle möglichst klein gehalten werde.

Das 3-Phasen-Modell des Bundesrates, das mögliche Lockerungen mit Impffortschritten verknüpfe, müsse nunmehr konkretisiert werden, teilte die GDK weiter mit. Ebenfalls sei mit dem Bund nunmehr zu diskutieren, wie Art. 8a des Covid-19-Gesetzes umzusetzen sei, gemäss dem der Bundesrat jenen Kantonen gewisse Erleichterungen gewähren muss, falls bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.