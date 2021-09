45. Pause

So, das wars für den Moment und das ist auch gut so. Die letzten Minuten waren ganz harte Kost. Luzern ging in der dritten Minute in Führung dank einem wunderbaren Tor von Sidler und damit war der Höhepunkt auch schon erreicht. GC tut sich aus dem Spiel weiterhin schwer, Chancen zu kreieren. Jene von Demhasaj war noch die grösste, entstand aber nur durch einen katastrophalen Pass von Ugrinic. Wir sind gespannt auf die zweite Halbzeit. Bis gleich!