Challenge League – GC siegt in einem spektakulären Spiel gegen Schaffhausen Die Grasshoppers holen gegen Schaffhausen wichtige Punkte. Lausanne verliert gegen Vaduz. Nils Hänggi

KEYSTONE

Für GC hiess es vor dem Spiel: verlieren verboten. Grund dafür war der Sieg des FC Vaduz gegen Lausanne. Denn durch diesen verdrängten die Vaduzer GC vom Barrage-Platz. Und was taten die Grasshoppers? Sie gewannen gegen Schaffhausen 5:3.

Dabei begann das Spiel denkbar schlecht für die Zürcher. Nach 9 Minuten stand es bereits 1:0 für Schaffhausen, nach 39 Minuten 2:0. Karim Barry traf zweimal. Nur GC-Goalie Mirko Salvi verhinderte Schlimmeres. Und so schwante so manch einem GC-Fan wohl schon Böses. Doch kurz vor der Pause kamen die Zürcher durch einen von Mychell Chagas verwandelten Penalty zurück. Dass dieser wohl ungerechtfertigt war, weil das Schaffhauser Foul ausserhalb des Strafraums lag, wird die Zürcher kaum gestört haben.

Richtig aufgeweckt, hat aber auch dieses Goal GC nicht. So war es wieder Barry, der in der 53. Minute zum 3:1 traf. Doch dann drehten die Zürcher auf. Und das so richtig. Giotto Morandi war es, der innert 2 Minuten zwei Tore schoss und somit die Partie ausglich. Ruben Correira gelang dann der Führungstreffer und Oliver Buff schoss kurz vor dem Ende das 5:3.

Und so kam es, dass die Zürcher das taten, was sie mussten: gewinnen. Durch den spektakulären Sieg liegt GC wieder auf Platz 2, einen Punkt vor Vaduz und acht hinter Lausanne. Und das Beste: Sie haben noch ein Spiel mehr auszutragen.