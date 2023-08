Gastronomie in Bern – Mexikanische Restaurants wollen mehr bieten als Texmex Die Küche Mexikos gilt als die beste von Nord- und Südamerika. In Bern gibt es ein paar wenige Lokale, die möglichst authentische Speisen anbieten wollen. Kaspar Keller

Cris Rojas ist der Betreiber des mexikanischen Restaurants Bigote Verde an der Laupenstrasse in Bern. Foto: Enrique García Muñoz

Während Jahrzehnten reduzierte man hierzulande das kulinarische Erbe Mexikos auf Hütchen-Tequila, Guacamole-Gewürzmischung und Taco-Shells aus dem Supermarkt. Dabei gilt die Küche Mexikos als die beste des amerikanischen Doppelkontinents. «Das kulinarische Erbe Mexikos ist einzigartig. 2010 hat die Unesco die mexikanische Küche sogar in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen», sagt Cristhian Andres Rojas Rivas. Der Inhaber des Restaurants Bigote Verde weiss, wovon er spricht. Für seine Gerichte hat sich der studierte Ethnologe intensiv mit deren Geschichten und Zutaten auseinandergesetzt.

Ein Lokal ohne Sombreros

Der Lateinamerikaner macht aus seiner Nationalität ein Geheimnis: «Ich bin gegen den Nationalismus und fühle mich in Lateinamerika ebenso zu Hause wie in der Schweiz oder in Israel.» Im Bigote Verde findet man denn auch kaum Folklore – weder spielt eine Mariachi-Band, noch hängen Sombreros an der Wand. «Wir versuchen, traditionelles mexikanisches Essen zu verkaufen. Aber mexikanisch geht nur in Mexiko», sagt der Inhaber des Bigote Verde.

Was er damit meint, geht weit über die Zutaten und deren Zubereitung der Gerichte hinaus. «In Mexiko arbeitet die ganze Familie in einem Restaurant. Da steht oft auch la abuela, la tía, also die Grossmutter oder die Tante, von morgens bis abends in der Küche, um die aufwendigen Gerichte zuzubereiten.»



Im Bigote Verde ist das Essen auf den Berner Geschmack adaptiert, auch wenn viele Gäste mit Wurzeln aus Mexiko ins Lokal an der Laupenstrasse pilgern. «Wir kochen mit weniger Salz und verwenden vielleicht halb so viel oder nur ein Drittel der Schärfe.»

Doch auch die Zutaten sind anders als in Mexiko. «Wir haben sehr hochwertige Produkte, etwa die Tortillas aus Schweizer Mais oder Schweizer Käse. Es kommen Mexikaner zu uns, die sagen, dass man bei uns besser esse als in Mexiko.» Mittlerweile sei es auch einfacher geworden, frische Zutaten wie Avocados, Koriander oder Früchte in guter Qualität zu beziehen.

So werden die Tacos – gefüllte Maisfladen – im Bigote Verde präsentiert. Foto: Enrique García Muñoz

Gestartet ist Cristhian Andres Rojas Rivas vor zehn Jahren mit einem Foodtruck auf dem Bärenplatz. 2015 eröffnete er das Bigote Verde an der Laupenstrasse, wo vorher das «Gault Millau»-Lokal Tavola Pronta einquartiert war. Seit 2017 konzentriert sich der Weltenbürger nur noch auf das Lokal mit 30 Innen- und 30 Aussenplätzen.

Neuer Mexikaner in der Altstadt

Seit Mitte Juni gibt es in Bern eine weitere Adresse für mexikanisches Essen. Qué Rico (Spanisch für: wie lecker) ist ein Kellerlokal mit Terrasse an der Kramgasse. Die Spezialitäten basieren auf Tortillas – dem mexikanischen Fladenbrot aus Mais oder Weizen. Im Angebot sind Tacos oder Quesadillas mit verschiedenen Füllungen.

Neben den gängigen Biermarken Mexikos werden Micheladas und Cocktails auf Tequila- und Mezcal-Basis serviert. Michelada kann als Verschnitt zwischen einem Panaché und einer Bloody Mary verstanden werden: Bier, Tomaten- und Limettensaft, Pfeffer, Salz sowie Tabasco- und Worcester-Sauce.

Jonathan Hernandez, Mitinhaber des neuen mexikanischen Restaurants Qué Rico in der Berner Altstadt. Foto: Raphael Moser

Neben dem Streetfood kann man im Qué Rico mexikanische Produkte wie Marinaden, Saucen und Tortillas kaufen. «Eigentlich wollten wir in Bern nur ein zweites Ladenlokal eröffnen», sagt Jonathan Hernandez. Unter dem gleichen Namen führen er, sein Bruder Sergio und seine Eltern Ursula und Sergio im luzernischen Sursee ein Spezialitätengeschäft für mexikanisches Essen. Bei Festen, die sie für ihre Kundschaft von Zeit zu Zeit durchführten, füllten sie die ersten Tortillas. Damals war auch noch der zweite Bruder dabei, der sich seither als Koch mit einem Catering-Unternehmen selbstständig gemacht hat.

Das Bistro Qué Rico liegt in der Kramgasse und verfügt über Aussensitzplätze. Foto: Raphael Moser

Nun will die Equipe Bern mit mexikanischer Gastfreundschaft und selbst gemachten Zutaten für sich gewinnen. Authentizität steht oben auf der Prioritätenliste, was man spätestens dann bemerkt, wenn man in einen Taco beissen will: Besteck wird gar nicht erst eingedeckt. «Ich kann es nicht sehen, wenn jemand Tacos mit Besteck isst», sagt Jonathan Hernandez und lacht.

Die Spezialität des Restaurants Qué Rico sind Tacos. Sie werden ohne Besteck serviert. Foto: Raphael Moser

Laut dem 25-Jährigen haben viele Gäste ein falsches Bild von der mexikanischen Küche. Fajitas, Weizentortillas und die harten Taco-Shells findet man eher in der Texmex-Küche oder wenn, dann im Norden des Landes.

Mexikanisch oder Texmex?

Mexikanisches Essen fand man in der Bundesstadt über Jahre bloss bei Gastroketten. Die meisten dieser Restaurants setzen auf eine Kombination aus mexikanischen Gerichten und Tex-Mex. Im Texmex vermischt sich die nordmexikanische Küche mit jener von Texas. Am bekanntesten, weil mit einem Top-Standort neben dem Bahnhof, war das Desperado. Im Jahr 2019 musste die Desperado-Gruppe, die auch im Westside eine Niederlassung hatte, Konkurs anmelden.

Übrig blieb in der Region einzig ein Betrieb in Moosseedorf, der als Franchise betrieben wird. Im Westside folgte auf das Desperado eine Tres-Amigos-Filiale der Gastrokette Dine & Drink GmbH, die vor allem in der Ostschweiz und in Zürich ihre mexikanischen Restaurants betreibt.

In der Stadt Bern setzen sonst noch das El Mexicano an der Spitalgasse und das Texmex-Lokal Papa Joe’s an der Schauplatzgasse auf mexikanisches Essen. Vor einigen Jahren ist direkt neben der Cuba Bar Papa Burrito eingezogen. Der Betrieb gehört – wie auch die Cuba Bar und El Mexicano – zur Swiss Bar Group GmbH.

Die Gastrokette Go4Tacos ist seit Ende 2022 in Bern mit einer Filiale in der Welle 7 vertreten. Mit mexikanischen Tacos sind diese Wraps aber nicht vergleichbar. Es handelt sich dabei um sogenannte French Tacos, die sich in Frankreich und in der Romandie in vielen Kebab-Läden als zusätzliche Option etabliert haben.

Leckere Tacos gibt es immer mal wieder bei Pop-ups oder an Foodtrucks. Etwa am Bärenplatz, wo die Spezialitäten von GusTaco direkt im Stehen genossen werden können.

Egal ob Gastrokette oder Kleinbetrieb, einer Sache sollte man sich bei all diesen Lokalen bewusst sein. Die roten Saucen sind potenziell sehr, sehr scharf.



