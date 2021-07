Schwanen in Alchenstorf – Gastronomen ärgern sich über Härtefallregelung Brigitte und Markus Berger finden, sie würden vom Kanton unfair behandelt. Noch ist unklar, ob sie ihre Beschwerde weiterziehen. Susanna Fricke-Michel

Brigitte und Markus Berger haben den Schwanen geschlossen, und doch bereitet ihnen der Gasthof noch Arbeit. Foto: Raphael Moser

Bereits für die Kurzarbeitsgesuche brauchte Markus Berger viel Ausdauer. Dreimal sei das Formular geändert worden, sagt der Mitinhaber der Schwanen Alchenstorf GmbH. «Es war ein Chnorz.» Weil die Pandemie für alle unerwartet kam, zeigt er Verständnis für die Verzögerungen. Aufreibend sei dann aber der Antrag für Härtefallunterstützung gewesen.

Das Paar hat vor bald drei Jahren die Liegenschaft in Alchenstorf gekauft. Gemeinsam mit ihrer jüngeren Tochter Isabella gründeten sie im Mai 2019 die GmbH, bezogen am 1. Juli die Wirtewohnung und feierten am 4. Oktober die Neueröffnung des Schwanen. Isabella war Wirtin und Küchenchefin, ihr zur Seite standen zwei Serviceangestellte und ihre Eltern.