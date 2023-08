Fava Lemon mit Bohnenpüree, Kichererbsen und Himbeeren. Foto: rei

«Schmoren ist das neue Grillieren», sagte Maurice Bridel Anfang Jahr zu dieser Zeitung. Zusammen mit seiner Frau Christina eröffnete er damals das Restaurant Sua in der Berner Altstadt – dessen Spezialität eben Schmorgerichte sind. Das dünkt uns eine gewagte These, deren Richtigkeit wir mit einem Besuch in der Hochzeit des Grillierens überprüfen wollen.