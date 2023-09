Rubiger Lachsforellen-Tatar mit viel Schnörkel. Fotos: Claudia Salzmann

Das Rüttihubelbad in Walkringen ist bei Ausflüglern und Gruppen beliebt. Tagsüber – so unsere Annahme – dürfte hier also ziemlich was los sein. Wir gehen abends hin, und es ist schön ruhig. Von Bern aus ist Walkringen innerhalb von einer Stunde mit ÖV erreichbar.

Wir werden von einer witzigen und freundlichen Kellnerin begrüsst. Ihre Gaststube ist leer, sie setzt uns ins Stübli, wo einige Tische besetzt sind. Durch die kleinen Bauernhausfenster blicken wir ins Emmental, während wir die Menükarte und den Hausapéro bekommen: einen «sauren Giftzwerg» mit Limoncello, aufgespritzt mit Prosecco und Bitter Lemon (9 Fr.).

Bevor das Essen losgeht, inspizieren wir die Terrasse. Hier sitzen Hotelgäste, einige essen ä «Gablete Salat», andere trinken Wein, viele sind allein und scheinen mit sich ziemlich im Reinen. Der Weitblick – oder der Wein? – wirkt Wunder. Das traditionelle Bauernhaus, in dem sich das Stübli befindet, ist unfassbar schön. Mit perfekten Geranien, was die Begleiterin – welche diese Pflanze in der Berner Altstadt zu kultivieren versucht – neidisch bemerkt.

Drinnen geht es los mit einem Gruss aus der Küche: ein Tomaten-Mozzarella-Apfel-Salätchen an feinem Dressing. Wir grüssen zurück und sind gespannt, was folgen wird. Bestellt haben wir – nach einem Blick aufs Salatbuffet – keinen Salat (kleiner Teller 9 Fr., grosser 15 Fr.). Die wenig abwechslungsreiche Auswahl hat uns nicht überzeugt.

Die vegetarischen Optionen sind zahlreich vorhanden: veganer Burger (29 Fr.), Risotto mit hausgemachten Antipasti (22 Fr.) oder Belugalinsen-Gemüsecurry (23 Fr.). Doch unser Fleisch ist schwach, und wir bestellen (auch) Tierisches.

Das Rind war zu lange im Fleischwolf, weshalb der Biss etwas fehlte.

Die Begleiterin bekommt ein kleines Rindstatar mit Essiggürkchen, Balsamico-Drops und Röstbrot aus der eigenen Bäckerei (21 Fr.). Dieses wird auf einem langen Teller serviert, der zwar elegant aussieht, aber für niemanden richtig praktisch ist.

Nie ist die Tomatensuppe besser als jetzt, besonders in geeister Form.

Die Einkehrerin hat Sommerschlusspanik und bestellt bei jeder Gelegenheit Tomaten. So auch heute als geeiste Suppe mit Kräuter-Crostini (12 Fr.). Die Suppe ist rund, röstaromatisch und raffiniert abgeschmeckt. Einige Schalenstücke schwimmen mit, doch genau diese sollen ja die meisten Vitamine haben.

Die Quittung Auf dem Tisch: Klassiker, wie man sie im Landgasthof erwartet, aber auch viel Vegetarisches und Überraschendes. Abgerechnet: Fair kalkuliert, grosse Portionen, die schön präsentiert sind. Aufgefallen: Die Liebe zum Detail sieht und schmeckt man auf jedem Teller. Abgefallen: Wer sich ausserhalb des Restaurants bewegt, spürt eine gewisse Spiritualität. Vor dem Haus ist beispielsweise ein Labyrinth auf den Boden gezeichnet, das Entschleunigung verspricht.

Als Hauptgang bestellt die Einkehrerin die Rubiger Lachsforelle, die hier im Haus gebeizt und als Tatar – wieder auf diesem langen Teller – aufgeschnitten wird (kleine Portion, 70 Gramm, 19.50 Fr.). Mit eingelegten Zwiebelringli, die das üppig gesalzene Tatar neutralisieren. Dazu trinken wir Grünen Veltliner aus der Mosel (6 Fr.) und einen ausgezeichneten Agne Rosé vom Hallauer Pinot noir (6.50 Fr.).

Filetstück vom Schweinchen: Nicht alle waren innen noch rosa, aber dank dem scharf Anbraten mit Biss.

Der Hauptgang der Begleiterin ist ein Schweinsfilet (35 Fr.). Nicht ganz alle Stücke sind noch rosa, dafür scharf angebraten und mit einer formidablen Senfsauce. Das Ratatouille passt laut der Begleiterin nicht zu Fleisch und Sauce. Es bleibt übrig.

Kindheitserinnerung der Autorin: Bretzeli mit viel Anke.

Auf der Dessertkarte fallen der Einkehrerin sofort die Bretzeli ins Auge, von der sie eine Portion bestellt (4 Fr.). Der Begleiterin gefallen die Kuchen in der Vitrine. So wird etwas später eine Portion Schokokuchen (6 Fr.) serviert.

Schokoladenkuchen, wie ihn Kinder bevorzugen.

Die Bretzeli sind zu hart, der Kuchen ist zu süss. Trotzdem steigen wir zufrieden ins Postauto: Es war fein, das Ambiente eine Abwechslung, mit der Kellnerin hatten wirs lustig. Plus wurden alle unsere Sonderwünsche – Pommes anstatt Kroketten, Vorspeise zum Hauptgang – erfüllt.

