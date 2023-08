Seit Mitte Juli ist das Restaurant am Flughafen Belp wieder offen. Foto: Beat Mathys

Mit dem Flughafen Bern-Belp ist es so eine Sache: Nach dem Konkurs der Fluggesellschaft Skywork wurde es ruhig auf dem Gelände, die Bewegungen auf dem Rollfeld lassen sich seither an einer Hand abzählen. Und auch gastronomisch war in dieser Gegend nicht gerade viel los. Das hat sich letztens geändert: Vor einem Monat öffnete das Flughafenhotel wieder nach einer grossen Renovation. Die Crew, die am Thuner Mühleplatz die Chillounge betreibt, führt nun auch diesen Betrieb und ebenfalls das Bistro in der Flughafenhalle.