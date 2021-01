Sanktionen für Rothorn-Wirtin – Gastro Oberland wirft Daniela Liebi aus dem Vorstand «Mit sofortiger Wirkung» schliesst Gastro Oberland West Daniela Liebi aus dem Vorstand aus. Dies, weil Liebi am 11. Januar trotz Verbot ihren Gasthof in Schwanden geöffnet hatte. Janine Zürcher , Hans Peter Roth

Daniela Liebi bei ihrem Restaurant Rothorn in Schwanden bei Sigriswil. Foto: PD

Zufälligerweise hatte Gastro Oberland West am Montag, 11. Januar, eine Vorstandssitzung. Dem gleichen Tag, an dem Vorstandsmitglied und Rothorn-Wirtin Daniela Liebi ihren Landgasthof Rothorn entgegen dem Corona-bedingten Verbot öffnete. Dies bekommt der regionalen Sektion von Gastro Bern und damit des Verbandes Gastro Suisse gar nicht. Liebi sei am selben Tag «auf und in verschiedenen Schweizer Medien mit einer den Verbandswerten klar widersprechenden Botschaft» präsent gewesen.

«Willentlicher Verstoss»

Sie habe breit darauf aufmerksam gemacht, «willentlich gegen das Corona-Schliessungsdekret für die Gastronomie verstossen zu wollen». Gastro Suisse, Gastro Bern und damit auch Gastro Oberland West verurteilten diese Aktion aber «seit Tagen ausdrücklich», wie es in einem Schreiben an Liebi heisst. Sie habe sich damit «zur Leitperson einer Protestbewegung im Kanton Bern» gemacht.