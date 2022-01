Museum für Kommunikation – «Gastgeber»-Konzept aus Bern kommt in ganz Europa gut an Viele Museen im In- und Ausland folgen dem Beispiel des Museums für Kommunikation und führen eine individuelle Besucherbetreuung ein.

Das Konzept der «Gastgeberinnen» und «Gastgeber» sieht eine individuelle Interaktion mit den Besucherinnen und Besuchern vor (Archivbild). Foto: Adrian Moser

Das Museum für Kommunikation in Bern stösst mit seinem 2018 eingeführten Konzept von «Gastgebern» statt Aufsehern im In- und Ausland auf Interesse. Dem Museum zufolge haben sich zahlreiche andere Museen dazu weiterbilden lassen.

Zu den am Konzept interessierten Museen gehöre etwa das Deutsche Museum in München sowie Häuser aus Holland, Österreich und der Schweiz, gab das Museum für Kommunikation am Dienstag an seiner Jahresmedienkonferenz bekannt.

Die «Gastgeberinnen» und «Gastgeber» am Berner Museum gehen individuell auf Besucherinnen und Besucher zu, führen mit ihnen Diskussionen, beantworten Fragen und laden zur Partizipation ein. Diese persönliche Note gefallen den Gästen, sagt das Berner Museum.

Im vergangenen Jahr besuchten über 80'000 Personen die Berner Institution, welche eine Stiftung der Schweizerischen Post und der Swisscom ist. Das sind 35'000 weniger als im Rekordjahr 2019, als es noch keine Corona-Pandemie gab, aber 25'000 mehr als im von der Pandemie und ihren Lockdowns geprägten Jahr 2020.

SDA/ske

