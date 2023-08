Proteste gegen Atomwaffen im August in den Niederlanden. Foto: AFP

Die Schweiz ist Sitz des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), wir sind Depositarstaat für 79 völkerrechtliche Verträge und für die Genfer Konvention und tragen somit eine internationale Verantwortung. Als Bürgerin und Politikerin der Grünliberalen Partei ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass die Schweiz aktiv für Frieden und Sicherheit einsteht – insbesondere in Zeiten zunehmender Spannung. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es beides: eine Stärkung der internationalen Kooperation zur Verteidigung der Sicherheit in der Schweiz und den Beitritt zum UNO-Atomwaffenverbotsvertrag TPNW.

Die mangelnden Fortschritte in der nuklearen Abrüstung führten 2017 zur Aushandlung des TPNW. Die Schweiz verhandelte mit. Bereits 2018 forderte das Schweizer Parlament den Beitritt, aber der Bundesrat verschleppt den Auftrag. Die aktive Positionierung der Schweiz gegen Atomwaffen wird zwar nicht bestritten, aber der Mehrwert wird bezweifelt. Das verkennt die Realitäten. Auch wenn allein mit dem Beitritt zum TPNW die Bedrohung durch Nuklearwaffen nicht gebannt ist: Er ist ein klares Signal und unterstreicht die Rolle der Schweiz als aktive Vermittlerin des Friedens. Zudem gilt es die veränderte Sicherheitslage zu verstehen und unsere Verteidigungspolitik als Kleinstaat inmitten Europas anzupassen.

Wie der neuste Armeebericht zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit zeigt, ist die aktive internationale Kooperation für die Sicherheit der Schweiz unumgänglich und ein Alleingang keine Option. Die Verteidigung der Schweiz ist abhängig von der Sicherheitsarchitektur in Europa, die ihrerseits stark auf die Nato stützt. Die Gesamtregierung sollte klar kommunizieren, was es braucht, um die Schweiz zu verteidigen.

Der Bundesrat befürchtet die diplomatische Isolation beim Beitritt zum TPNW. Dieses Risiko wird überbewertet. Mehrere Nato-Staaten sind dem Vertrag gegenüber konstruktiv eingestellt und nehmen an den Aktivitäten des TPNW zur Eindämmung der Bedrohung durch Nuklearwaffen teil. Die Nato arbeitet bereits heute mit anderen TPNW-Mitgliedern wie Österreich zusammen. Der Vertrag beeinträchtigt also keinesfalls die militärische Zusammenarbeit. Ein Beitritt würde nicht die Sicherheitspolitik der Schweiz schwächen, sondern die Glaubwürdigkeit der bewaffneten, völkerrechtsbasierten Neutralität als Friedensvermittlerin und humanitäre Akteurin stärken.

So liegt der Verdacht nahe, dass die Verzögerung seitens der Regierung mehr mit dem parteipolitischen Ausschlachten des Souveränitäts- und Neutralitätsverständnisses zu tun hat als mit tatsächlichen sicherheitspolitischen Hindernissen.

Momentan wirkt der Bundesrat in diesen Fragen mutlos. Neutralität bedeutet nicht internationale Passivität, sondern eine aktive Rolle in der Förderung von Frieden. Unsere Regierung sollte sich nicht von kurzfristigen innenpolitischen Diskussionen blockieren lassen, sondern mit Mut langfristige Lösungen vertreten. Durch die gleichzeitige Unterstützung von nuklearer Abrüstung und internationaler Zusammenarbeit zeigen wir, dass Neutralität und Verantwortung Hand in Hand gehen. Es ist an der Zeit, dass die Schweiz ihre historische humanitäre Rolle weiter ausbaut und sich den globalen Herausforderungen entschlossen stellt.

