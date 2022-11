Loubegaffer – Gassenengel sammelt, Musiker malen Martin «Bali» Baltisberger sorgt sich um sein Spendenprojekt. Im Kornhausforum stellen Musiker ihre Kunst aus. Das sind die News aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Seit Jahren sammelt Martin «Bali» Baltisberger Geld für Menschen in Not. Foto: Loubegafferin

Immer wieder treffen die Loubegaffer in Berns Innenstadt auf Martin «Bali» Baltisberger. Er sitzt dienstags und donnerstags am Mittag und samstags beim Käfigturm und sammelt Geld für Bedürftige. Er selber erkrankte vor 26 Jahren an multipler Sklerose und ist deshalb auf einen Rollstuhl angewiesen. Mit den Spenden hapert es derzeit gewaltig, wie er den Loubegaffern verraten hat.