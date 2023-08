Energie aus der Erde – Gas ist kein Hindernis für Bohrungen nach Erdwärme Die Stadt Langenthal will Erdwärme und Grundwasser vermehrt nutzen. Das Risiko sei überschaubar. Johannes Reichen

In diesem Winter wurde im Langenthaler Schoren Gas abgefackelt. Foto: Marcel Bieri

Die Stadt Langenthal will erneuerbare Energien weiter fördern – im Besonderen die Nutzung von Erdwärme und Grundwasser. Sie unterstützt deshalb entsprechende Abklärungen von Haushalten und vom Gewerbe mit jeweils maximal 3000 Franken.

Noch bis vor rund einem Jahr war es praktisch auf dem ganzen Stadtgebiet verboten, zu bohren. Der Grund war das Grundwasser. Doch die Stadt Langenthal liess abklären, wo und wie mächtig das Grundwasservorkommen ist. Daraufhin passte der Kanton Bern die Erdwärme-Karte an. Nun sind in einzelnen Quartieren wenigstens Abklärungen zur möglichen Erdwärmenutzung erlaubt, etwa in Ober- und Untersteckholz oder Schoren.

Nun will die Stadt auch das energetische Potenzial des Grundwassers nutzen, wie der Gemeinderat mitteilte. Dabei gehe man einen Kompromiss ein, sagt Gemeinderat Michael Schär (FDP). Die Zahl der Eingriffe soll möglichst klein gehalten werden. Denn diese können potenziell zu einer Verschmutzung des Wassers führen, das auch als Trinkwasser genutzt wird. Deshalb unterstütze die Stadt nur Abklärungen ab einer Leistung von 70 Kilowatt. «Dafür müssen sich mehrere Einfamilienhäuser zusammenschliessen.»

Gas als Gefahr?

Allerdings gibt es neben dem Grundwasser noch ein weiteres potenzielles Hindernis, wie sich Anfang dieses Jahres zeigte. Bei einer Erdsondenbohrung im Quartier Schoren drang aus einer Methangasblase ein Gemisch aus Gas und Wasser aus. Das Gas wurde dann abgefackelt. Kurz darauf trat auch in St. Urban Gas aus. Könnte das regelmässig passieren, wenn solche Bohrungen forciert werden?

«Die Einschätzung liegt beim Kanton», sagt Gemeinderat Michael Schär (FDP). «Dieser schätzt die Lage immer noch gleich ein.» Die Wahrscheinlichkeit, auf Gas zu stossen, sei da, aber nicht extrem hoch. Die Gasdepots seien zudem nicht riesig.

