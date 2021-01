Neuer Standort – Gartenbauschule pflanzt Gemüse in Uetendorf Bereits im Frühjahr soll das Land bewirtschaftet werden. Zurzeit liegen entsprechende Baugesuche auf.

Eine angehende Biogärtnerin der Gartenbauschule Hünibach auf dem Gemüsefeld. Foto: PD

Die Gartenbauschule Hünibach hat in Uetendorf Landwirtschaftsland gefunden, auf dem angehende Gärtnerinnen und Gärtner ab Frühling Bio- und Demeter-Gemüse anbauen, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist.

«Für uns ist es ein Glücksfall», freut sich Marianna Serena, Direktorin der Gartenbauschule Hünibach. «Rund zwanzig Jahre lang haben wir für den Gemüseanbau Land in dieser Grössenordnung gesucht. In Hünibach haben wir dafür keinen Platz, und die gepachteten Flächen in Steffisburg waren nicht langfristig gesichert und lagen teilweise zu weit auseinander», so Serena.

«In Uetendorf verfügen wir nun über eine optimale Produktionsfläche, sodass wir den Gemüseanbau und später vielleicht weitere Freilandkulturen dort etablieren können.»

«Im Mai lancieren wir ausserdem ein Gemüseabo, und nächstes Jahr starten wir einen Hofladen mit Selbstbedienung in Uetendorf.» Marianna Serena, Direktorin der Gartenbauschule Hünibach

Die Gartenbauschule hat ein Baugesuch für drei ungeheizte Folientunnel, den Anschluss an die Kanalisation sowie für den Bau eines Unterstands für Maschinen und Traktoren eingereicht.

Neu: Gemüseabo

Das Gemüse, das am Dorfrand von Uetendorf Dorf Richtung Allmend kultiviert wird, kann im Bioladen der Gartenbauschule am Standort in Hünibach erworben werden. «Im Mai lancieren wir ausserdem ein Gemüseabo, und nächstes Jahr starten wir einen Hofladen mit Selbstbedienung in Uetendorf», so die Direktorin.

Der Gemüseanbau gehört normalerweise nicht zur Ausbildung von Gärtnerinnen und Gärtnern und wird deshalb vom Kanton Bern nicht subventioniert, doch in Hünibach hat er Tradition: «Uns ist es enorm wichtig, dass wir den zukünftigen Gärtnerinnen und Gärtnern das Wissen über den Anbau von Demeter-Gemüse mitgeben können», betont Marianna Serena.

pd