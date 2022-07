Anlass in Interlaken – Garri Kasparow kommt ans Alpensymposium Der langjährige Schachweltmeister und russische Oppositionsaktivist Garri Kasparow wird einen Auftritt am Alpensymposium haben.

Garri Kasparow gilt als einer der besten Schachspieler aller Zeiten. Foto: PD

Das nächste Alpensymposium findet am 10. und 11. Januar 2023 in Interlaken statt. Das Programm konkretisiert sich. Neben dem russischen Schachspieler Garri Kasparow nehmen auch Zarifa Ghafari (zivile Aktivistin und Gründerin von Afghan Women Development and Help Foundation), Magnus Lindkvist (Schriftsteller), Michaela Merk (Professorin in den Bereichen Vertriebs-, Marken- und Digitale Exzellenz), Benjamin Bargetzi (Experte für zukunftssichernde Transformationsstrategien), Daniela Landherr (Führungskraft in einem multinationalen Technologieunternehmen) und Bernhard Heusler (ehemaliger Präsident des FC Basel) teil.

Das Alpensymposium findet traditionell in Interlaken statt und hat sich in den letzten 17 Durchführungen zu einem der führenden Wissensanlässe der Schweiz weiterentwickelt. Unter Federführung von act entertainment AG agiert die Alpensymposium AG nun mit erfahrenen Führungskräften aus der Eventbranche: Thomas Dürr (CEO act entertainment AG), Iris Huggler (Huggler Consulting GmbH), Jrène Küng (CommInt GmbH) und Mike Schälchli (CEO TIT-PIT GmbH, Präsident EHC Kloten).

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.