Bauprojekt in Thun – Garagenbesitzer pocht auf seine Rechte Die Neugestaltung des früheren Swisscom-Gebäudes an der Gewerbestrasse lässt auf sich warten. Dies, weil die benachbarte Garage ihre Rechte gewahrt sehen will. Andreas Tschopp

So soll sich das vormalige Swisscom-Gebäude nach dem Komplettumbau von der Gleisseite her präsentieren. Visualisierung: PD

«Fahren beim Swisscom-Gebäude noch 2022 die Bagger auf?», fragte diese Zeitung im März vergangenen Jahres in einem Artikel zum Projekt zum Um- und Ausbau der früheren Betriebszentrale des nationalen Telekommunikationsunternehmens in Thun. Die Pläne zum Projekt hatte die Zuger Concepts Development AG als neue Besitzerin der über 40 Jahre alten Immobilie an der Gewerbestrasse 15 in einem Wettbewerbsverfahren mit der Stadt erarbeiten und als Baugesuch publizieren lassen. Dabei wurden drei Einsprachen und eine Rechtsverwahrung eingereicht.