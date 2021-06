Affoltern im Emmental – Ganze Oberstufe neu in Rüegsau Ab 2023 besuchen alle Real- und Sekundarschüler aus Affoltern die Schule in Rüegsauschachen. Der Entscheid fiel zugunsten von Rüegsau aus, obwohl auch ein Wechsel nach Sumiswald geprüft wurde. Kathrin Schneider

Wie geht es weiter mit der Oberstufe in Affoltern? Foto: Christian Pfander

Anschliessend an die Gemeindeversammlung präsentierte die Arbeitsgruppe letzten Freitag ihre Resultate zur neuen Schulorganisation. Schulleiter Beat Kneubühler erinnerte zuerst an die tiefen Schülerzahlen in der Oberstufe: «Leider bewegen sich die Schülerzahlen seit fünf Jahren unter dem Normbereich von 14 Kindern, und das wird sich in den nächsten Jahren auch nicht ändern.»

Neben dem Druck des Kantons sei das fehlende Wahlfachangebot oder das nicht durchlässige System je länger je mehr als Nachteil empfunden worden. «Der Handlungsbedarf ist gross», fasste er die Ausgangslage zusammen.