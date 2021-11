Schiller bei Bühnen Bern – Ganz viel Gold und ein wenig Rost bei Vontobels erstem Streich Bühne, Licht, Musik und Schauspiel: Roger Vontobel schafft in seiner Inszenierung der «Maria Stuart» Klarheit in allen Disziplinen. Wären da nicht die alten Tücken des Stadttheaters. Michael Feller

Isabelle Menke (als Elisabeth I.) und Yohanna Schwertfeger (Maria Stuart) im Ränkespiel um die Macht. Foto: pd/Yoshiko Kusano

Die Wände treffen in der Mitte der Bühne aufeinander. Sie reichen bis zur Decke und fliehen in die Tiefe der Stadttheaterbühne. Gold auf der einen Seite, auf der anderen Rost. Noch bevor jemand spricht, ist vieles gesagt: Da ist ein Keil. Und dieser Keil hat zwei Seiten. Es geht um Macht, es geht um alles. Und als sich die Wucht von einer Bühne auch noch dreht, scheint alles angerichtet für «Maria Stuart» von Friedrich Schiller (1759–1805). Für den Politthriller. Für das Ränkespiel um den Thron von England. Um Leben und Tod.

Es ist die erste Berner Regiearbeit von Schauspiel-Spartenleiter Roger Vontobel. Als international gefeierter Regisseur ist er der Hoffnungsträger in der Bühnen-Bern-Crew. Zwar brachte er zum Saisonauftakt bereits seine Inszenierung von Gerhard Hauptmanns «Rose Bernd» ins Stadttheater, doch die hatte er vorher bereits in Frankfurt und Bochum gezeigt. Ist dieses Vontobel-Theater tatsächlich so grossartig?, bleibt die Leitfrage, wenn der Chef höchstselbst inszeniert.