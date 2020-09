Kolumne: Bern und so – Ganz spontan Drei berufstätige Mütter möchten wieder mal gemeinsam ausgehen. Simone Lippuner

Ein Whatsapp-Chat zwischen den Bieler Müttern S, K und M. Die drei und ihre insgesamt fünf Kinder sind «The Gang»: Die Gangster-Mütter sind oft im Rudel unterwegs, hochtourig und sportlich – geübt vor allem im Spagat zwischen Beruf und Kleinkind. Noch ein bisschen mehr verbiegen müssen sich die Frauen, wenn sie alle miteinander einen Abend verbringen wollen. PS: Ihre Männer heissen hier XY.

M: Wer kommt am Freitag raus? Wird Zeit, wieder mal um die Häuser zu ziehen. Es wird nochmals richtig heiss. Also das Wetter. Haha. (Zwinker-Smiley)S und K: Ich muss mit XY schauen. Melde mich später. Später:

S: Ich kann!!! (Emojis mit tanzender Frau und vielen Sektgläsern)

K: Ich auch, Freitag ist gebongt!!! (4× Raketen-Symbol)

M: Yessss!!! (Party-Smiley, Lippenstift, Stöckelschuhe). Ab wann könnt ihr?

K: 21 Uhr.

S: 20.30

M: Wollen wir nicht essen gehen, nachher Abendschwumm im See und danach saufen?

K: (3× Grins-Smiley) Wir können uns sonst auch schon zum Frühstück treffen! (Zwinker-Smiley)

K, nochmals: Ich muss mit XY schauen… normalerweise bringen wir die Kinder gemeinsam ins Bett. Die Kleine will momentan nur Mama, Mama, Mama.

S: Ich muss auch schauen. XY arbeitet sicher bis 18 Uhr.

Später:

K: Also für Abendessen bin ich zu haben! Wollen wir zum neuen Italiener in Madretsch?

M und S: Madretsch? Nicht lieber direkt am See, wenn wir ja noch ins Wasser wollen?

K: O.k., ja. Ich reserviere was. Kommen sicher noch andere auf die Idee, am letzten Sommerabend draussen zu essen. Baden bei der Brücke Hundemätteli, 18.30?

Alle: (Daumen nach oben)

An besagtem Freitag: Beiz gebucht. 32 Grad. Vorfreude.

14 Uhr:

M: Der Kleine hat 40 Grad Fieber! Meine Nerven!! Sorry Ladys!! (Weinender Smiley, Kot-Symbol) Lasst es krachen!

K: Ich bin schampar müde. Die Kleine wacht jede Nacht auf, sie träumt schlecht. Ich kann danach stundenlang nicht wieder einschlafen. Wollen wir das Ganze vertagen?

S: O.k. Spontan ist bei uns ja sowieso immer am besten. Alle: (Daumen hoch, Küsse, Herzen und dann dieses Bodybuilding-Oberarm-Symbol. Wie passend.)