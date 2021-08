25 Jahre nach dem Kauf – Ganz glücklich ist Köniz mit seinem Schloss nie geworden Nach 25 Jahren des Diskutierens und Planens scheint die Überzeugung zu reifen: Ohne die Hilfe Dritter wird Köniz sein Schloss nie sanieren können. Stephan Künzi

Malerisches Ensemble: Chornhuus, Haberhuus, Ritterhuus und Rossstall (von links) gruppieren sich um den zentralen Schlosshof. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Fensterläden am Chornhuus steht exemplarisch dafür, wie Köniz mit seinem Schlossareal umgeht. In sattem Bordeauxrot leuchten sie an der Stirnfassade, in dumpfem, undefinierbarem Braunrot dagegen präsentieren sie sich nur ein paar Schritte weiter an der lang gezogenen Seitenwand. Kein Zweifel: Die Gemeinde macht an den Gebäuden ihres historischen Zentrums nur gerade das Nötigste.

Hier dumpf, da leuchtend: Der Zustand der Fensterläden am Chornhuus illustriert, wie Köniz mit seinem Schloss umgeht. Foto: Franziska Rothenbühler

Ein Blick ins Erdgeschoss bestätigt den Eindruck. Im frisch hergerichteten Trauzimmer strahlen die Wände weiss, an der Decke fügen sich kreisrunde Lampen trotz ihres modernen Designs gut in die filigranen Stuckaturen ein. Schon im ersten Stock folgt wieder die Ernüchterung. Der Innenausbau der Räume wirkt höchstens zweckmässig, wenn nicht gar provisorisch. Altes Mobiliar aus der Gemeindeverwaltung fristet hier sein zweites Leben.