Kurze Hosen, Reiseapotheke, Bücher, Sonnencreme, Malstifte, «Chesseli u Schüfeli», Badekleider, Sonnenhüte, Schwimmflügeli, Mückenspray … – die Liste für die Sommerferien ist schier unendlich lang. Bald ist es so weit, wir fahren in die Familienferien, die wir (leider, muss ich persönlich sagen) einem Städtetrip nach Brighton vorgezogen haben. Und Sie werden es an der Aufzählung erkennen, wir nehmen das Auto.