Prozess am Regionalgericht Oberland – Ganovenduo knackte Snackautomaten am Laufmeter Zwei Männer plünderten Snackautomaten in der halben Schweiz und ergaunerten so über 150’000 Franken. Dafür wurden sie nun zur Rechenschaft gezogen. Roger Probst

Bevorzugtes Ziel der Ganoven: Ein Snackautomat. Foto: BOM

Am Ende gaben sich die beiden Diebe geläutert. «Ich entschuldige mich. Es kommt nicht wieder vor», sagte einer der Männer am Freitag vor dem Regionalgericht Oberland in Thun. Auch sein ehemaliger Komplize tat es ihm gleich. Nur, kamen die Worte aus tiefstem Herzen, oder war die Aktion nicht vielmehr Strategie? Die Umstände sprechen eher für die zweite Version. Denn beide Männer waren der Polizei in der Vergangenheit bereits mehrfach ins Netz gegangen und sind deshalb unter anderem wegen Diebstahls vorbestraft.

Die Dreierbande ging organisiert vor. So bestand eine klare Arbeitsteilung. Einer der Ganoven, der in einem anderen Gerichtsverfahren beurteilt wird, besorgte vorgängig Nachschlüssel für die Getränkeautomaten und plante die Taten. Seine beiden Compagnons, die einzig und allein für die Diebestouren aus Rumänien in die Schweiz gereist waren, führten die nächtlichen Streifzüge schliesslich durch. Während sich einer der Männer an den Automaten zu schaffen machte, stand der andere Schmiere. Nachdem sie einen Automaten geknackt hatten, fuhren sie zum nächsten.