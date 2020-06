«Nicht an Regeln gehalten» – Gampelen weist eine Gruppe Fahrende weg Warum genau die Fahrenden den provisorischen Transitplatz in Gampelen vorzeitig verlassen mussten, ist unklar.

Schon vor der Öffnung des Transitplatzes, hier 2018, liessen sich in Gampelen Fahrende nieder. Foto: Archiv/Tanja Lander

In Gampelen ist seit Pfingsten der provisorische Transitplatz für Fahrende in Betrieb. Eine Gruppe, die sich nicht an die Regeln gehalten habe, musste den Platz am Wochenende verlassen, wie die Gemeinde am Freitag mitteilte.

Die Fahrenden seien als Gäste auf dem Transitplatz unter der Voraussetzung willkommen, dass sie die Platzordnung einhielten, heisst es in der Mitteilung.

Zu den Regeln gehöre, dass Platzgebühren und Kaution entrichtet, Platz und Umgebung sauber gehalten und die Bevölkerung, Institutionen, Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe unbehelligt blieben. Welche Regeln die Gruppe, die weggewiesen wurde, nicht eingehalten hatte, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Der provisorische Transitplatz in Gampelen wurde letztes Jahr erstmals betrieben. Das rund 3000 Quadratmeter grosse Gelände unweit der Justizvollzugsanstalt Witzwil bietet Platz für 30 Wohnwagen. Der Betrieb ist auf zwei Jahre befristet. Mit dem Platz soll verhindert werden, dass illegal Land besetzt wird.

In dieser zweiten Saison stand der Platz wegen des Lockdown später als vorgesehen zur Verfügung. Statt wie geplant am 1. April öffnete der Platz am Pfingstsonntag.

Für den Betrieb des Platzes zuständig ist die Gemeinde Gampelen. Die Kosten für den Auf- und Abbau des provisorischen Durchgangsplatzes übernahm der Kanton Bern. Die Betriebskosten werden durch die Einnahme von Platzgebühren gedeckt.

( SDA / mb )