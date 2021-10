Streit um Camping – Gampelen wagt den Hosenlupf mit dem Kanton Die Gemeindeversammlung hat die Gampeler Behörden einmal mehr in ihrem Kampf gegen einen strengeren Naturschutz im Fanel bestärkt. Es ist auch ein Kampf gegen den Kanton. Stephan Künzi

«Unser Campingplatz darf nicht sterben»: Die Freunde des Campings Gampelen verfolgen die Gemeindeversammlung. Foto: Iris Andermatt

Keinen Millimeter wolle der ­Kanton von seiner Haltung abweichen. Eric Dietrich tönt ernüchtert, wenn er vom Naturschutzgebiet Fanel spricht. Seit Jahren liefert sich Gampelen, ­seine Gemeinde, mit dem Kanton einen zähen Kampf um den Uferstreifen am Neuenburgersee. Am Freitagabend ist dieser Streit weiter eskaliert.

Mit grossem Mehr hat an ­diesem Abend die Gemeinde­versammlung des 950-Seelen-Dorfs beschlossen, dem Kanton die Stirn zu bieten. Die Behörden können nun mit dem Segen der 92 Anwesenden weiter dafür kämpfen, dass der im Fanel gelegene Camping mit seinen 860 Plätzen erhalten bleibt. Dafür auch, dass der Wald, der den See vom Landwirtschaftsland trennt, nicht renaturiert wird. Oder, so Eric Dietrich, nicht vernässt wird.