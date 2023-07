Naturschutzgebiet Fanel – Gampelen erleidet weitere Niederlage im Kampf für den Camping Erneuter Rückschlag für den Campingplatz Gampelen: Die Planungszone im Fanel, welche den Rückbau verhindern sollte, muss aufgehoben werden.

Der Campingplatz Gampelen befindet sich im Naturschutzgebiet Fanel und ist seit Jahren umstritten. Bild: Adrian Moser

Die Planungszone der Gemeinde Gampelen zum Campingplatz Fanel am Neuenburgersee ist unzulässig und muss aufgehoben werden. Gegen die Planungszone gab es Einsprachen, welche nun vom kantonalen Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) gutgeheissen wurden.

Die Gemeinde Gampelen hatte im September 2022 beschlossen, Gebiete betreffend den Campingplatz Fanel für zwei Jahre mit einer Planungszone zu belegen. Damit wollte der Gemeinderat den Rückbau des Campingplatzes verhindern. Solange die Planungszone gilt, «werden auch bestehende Rückbaugesuche nicht behandelt», schrieb er im Herbst 2022 in einem offenen Brief zuhanden der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission.

Daraufhin erhoben Umweltverbände eine Kollektiveinsprache gegen die Planungszone, welche nun vom AGR gutgeheissen wurde. Der Entscheid des AGR ist nicht rechtskräftig und kann innert 30 Tagen bei der Direktion für Inneres und Justiz (DIJ) angefochten werden, wie die DIJ am Freitag mitteilte.

Der Gemeinderat von Gampelen wird den Entscheid des AGR nächsten Dienstag an seiner Sitzung besprechen und prüfen, wie Eric Dietrich, Gemeindepräsident von Gampelen, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte.

Campingplatz in Naturschutzzone

Der Campingplatz Fanel am Neuenburgersee ist seit Jahren umstritten, denn er befindet sich in einem Naturschutzgebiet. Als er in den 1950-er Jahren erstellte wurde, war das Gebiet noch nicht so geschützt wie heute. Planungsrechtlich war der Campingplatz nicht gesichert.

Das betroffenen Gebiet ist inzwischen ein Hotspot der Biodiversität der Schweiz. Am Süd- und Ostufer des Neuenburgersees kommen rund ein Viertel aller schweizerischen Tierarten und ein Drittel aller Pflanzenarten vor.

Bereits im Jahr 2003 kam ein Gutachten der eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) zum Schluss, dass der Campingplatz Fanel das Naturschutzgebiet beeinträchtige. Vor fünf Jahren einigten sich der Kanton, der Touring Club der Schweiz (TCS) als Betreiber des Campings und Umweltverbände, den Campingplatz noch bis Ende 2024 zu erhalten. Dann müsste er weg.

Der Rückbau werde gemäss dem Kanton bis Ende 2025 gestaffelt erfolgen. Der öffentlich zugängliche Badeplatz soll auch künftig der Bevölkerung zur Verfügung stehen.

SDA

