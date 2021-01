Anbieter geht von 70 Milliarden Verlust aus – Gamestop-Aktien geben nach Spekulationsrausch nach Die Kurskapriolen an der US-Börse gehen weiter. Jetzt könnte sich das Finanzministerium einschalten.

Die Börse spielt wegen eines Videospiel-Händlers verrückt: Ein Trader an der Wall Street beobachtet die Kurse Keystone

Wie bereits an den Vortagen gingen am Donnerstag an den US-Börsen die aussergewöhnlichen Kurskapriolen bei den Aktien des Videospiel-Händlers Gamestop und anderer Unternehmen weiter. Börsenaufsicht und Finanzministerium sind aufgeschreckt, die Rufe nach strikterer Regulierung werden wegen der hohen Verlustrisiken lauter. Derweil wurden noch mehr Aktien von kriselnden Unternehmen, gegen die professionelle Investoren wie Hedgefonds wetten, zu Spekulationsobjekten kleinerer Anleger, die sich im Internet organisieren.

Die seit Tagen schon massiv schwankenden Gamestop-Papiere verloren zum Handelsstart am Donnerstag 25 Prozent, nachdem sie am Mittwoch um 135 Prozent zugelegt hatten. Um 18.30 Uhr MEZ betrug der Verlust noch 20 Prozent.

Short-Seller mit riesigen Verlusten

Was steckt hinter dem Hype? Niedrige Handelsgebühren, Absprachen in Online-Foren und Youtube-Tutorials haben in der Pandemie einen Börsenboom ausgelöst, bei dem eine neue Generation von Kleinanlegern Aktien angeschlagener Firmen in ungeahnte Höhen katapultiert. Dieses Phänomen war in der Vergangenheit bereits bei Unternehmen wie dem Autovermieter Hertz zu beobachten, doch erst durch das Extrembeispiel Gamestop erhält es nun die ganz grosse Aufmerksamkeit.

Short-Seller an der Wall Street haben dem Datenanbieter Ortex Analytics zufolge wegen der Gamestop-Turbulenzen Verluste in Höhe von mehr als 70 Milliarden Dollar zu verschmerzen. In den vergangenen Wochen hatten Kleinanleger mit dem gezielten Kauf von Aktien des US-Videospielehändlers Gamestop und anderen Aktien Hedgefonds gezwungen, ihre Wetten auf den Verfall dieser Papiere aufzulösen. Allein bei den Wetten gegen Gamestop sind Ortex zufolge bislang Verluste in Höhe von 1,03 Milliarden Dollar entstanden.

SDA