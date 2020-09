Fusion am Murtensee – Galmiz sagt nur ganz knapp Ja Der Zusammenschluss von Gempenach, Galmiz und Murten ist Tatsache: Alle drei Gemeinden haben zugestimmt, in Galmiz gaben acht Stimmen den Ausschlag. Etelka Müller/FN

«Es war eine spannende Abstimmung.» Mit diesen Worten eröffnete Murtens Stadtpräsident Christian Brechbühl am Sonntagnachmittag die Medienkonferenz zur Fusionsabstimmung der Gemeinden Murten, Gempenach und Galmiz. «Die Stimmbeteiligung war zum Teil sehr hoch, das ist grossartig», sagte Brechbühl im Murtner Rathaus. «Dies zeigt, dass sich die Bevölkerung mit dem Thema auseinandergesetzt hat.» Die Resultate in Murten und Gempenach waren deutlich zugunsten der Fusion. Äusserst eng wurde es in Galmiz, mit nur acht Stimmen Unterschied.