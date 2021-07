Umsatzprognose erhöht – Galenica übernimmt Unternehmen für Komplementär­medizin Der Apotheken- und Gesundheitskonzern reagiert auf den Umsatzeinbruch während der Pandemie mit neuen Produkten und einer Firmenübernahme.

Der Apothekenkonzern Galenica erwartet mit der Lockerung der Corona-Regelungen einen steigenden Umsatz. (Archivbild) Foto: Keystone

Der Apotheken-Konzern Galenica blickt trotz einem schwierigen Jahresstart positiv in die Zukunft. Die quasi «ausgefallene» Grippewelle aufgrund der Corona-Pandemie lies die Verkaufszahlen von klassischen Erkältungsmitteln einbrechen. Neu hinzugekaufte Produktlinien sollen die Umsätze noch in diesem Jahr wieder ankurbeln.

Hustensirup, Grippemittel und Erkältungsbäder waren in diesem Winter weniger gefragt als auch schon: Das Ausbleiben von saisonalen Erkältungskrankheiten und der Grippewelle hätten daher die Umsätze von allen Geschäftseinheiten gedrückt, teilte Galenica am Dienstag mit.

Daher ging der gesamte Umsatz der Gruppe im ersten Quartal 2021 um 4,6 Prozent zurück. Vor allem die Verkäufe der Erkältungspräparate von Verfora verzeichneten in Apotheken- und Drogeriemärkten Umsatzeinbrüche von über 30 Prozent, einzelne Hustenmittel sogar bis zu 70 Prozent, wie es hiess.

Neue Produkte sollen es richten

Für das laufende Geschäftsjahr bleibt der Konzern aber trotzdem zuversichtlich. Auch weil es im April bereits wieder aufwärts ging: Im Vergleich zum Vorjahresmonat, der aufgrund des landesweiten Lockdowns stark negativ ausfiel, habe sich der Geschäftsgang nun «signifikant» verbessert.

So lag der Umsatz nach nun vier Monaten bereits um 4,8 Prozent über dem Vorjahr. Dazu beigetragen hätten auch Covid-Schnelltests oder die Impfungen gegen Covid in rund 260 Apotheken der Gruppe.

Umsatzfördernd dürften sich zudem neu hinzugekaufte Produkte auswirken. Denn dank einmaligen Zusatzverkäufen und Produkte-Akquisitionen erhöhte Galenica die Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Neu wird mit einem Wachstum der Verkäufe zwischen 3 und 5 Prozent gerechnet. Die bisherigen Prognose lag bei 1 bis 3 Prozent.

Vitamin-D von Dr. Wild

Neu verkauft Galenica verkauft die Vitamin-D-Präparate der Dr. Wild & Co. AG. Galenica kaufte dem Unternehmen den Geschäftsbereich Pharma mit den Marken Vi-De 3 und Vitamin D3 Wild Öl ab.

Der Geschäftsbereich ging laut einer Mitteilung der Muttenzer Firma Ende Mai an die zur Galenica-Gruppe gehörende Verfora AG über. Zum Kaufpreis hätten die beiden Parteien indes Stillschweigen vereinbart, hiess es dazu.

Übernahme der Spagyros AG

Zudem übernimmt der Apotheken- und Gesundheitskonzern über seine Tochterfirma Verfora die Spagyros AG. Finanzielle Details zum Deal werden in der Meldung vom Donnerstag nicht gemacht.

Spagyros ist ein in der Herstellung und Vermarktung von komplementärmedizinischen Arzneimitteln tätiges Schweizer Unternehmen. Galenica hatte mit dem Unternehmen seit 2018 eine Partnerschaft, die durch eine kleine Minderheitsbeteiligung gestützt gewesen sei, heisst es weiter. Nun werde Verfora per September 2021 Spagyros zu 100 Prozent übernehmen.

Mit der Akquisition baue Verfora ihre Stellung im Schweizer Consumer-Healthcare-Markt aus, so Galenica weiter. Spagyros beschäftige rund 35 Mitarbeitende an zwei Produktionsstandorten in Worb und Malmaison, St.-Brais (JU).

SDA/mb

Fehler gefunden?Jetzt melden.