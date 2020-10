Hockey Huttwil siegt weiter – Gala gegen Martigny Huttwil zieht in der MSL immer weiter davon. Den Aufstiegsaspiranten Martigny bezwangen die Oberaargauer gleich mit 9:1. Reto Pfister

Huttwils Spieler haben derzeit häufig Grund zum Jubeln. Foto: Marcel Bieri/Keystone

Hockey Huttwil ist in der MSL derzeit das Team der Stunde. Die Oberaargauer, in der letzten Saison noch in der Abstiegsrunde, dominieren derzeit die Liga. Am Mittwoch beherrschten sie auch den Aufstiegsaspiranten Martigny klar und überzeugten beim 9:1-Erfolg sowohl offensiv wie defensiv. Regelmässig erzielten die Huttwiler ihre Tore, und verhinderten auch, dass die Walliser irgend eine Chance hatten, nochmals ins Spiel zurückzufinden. So etwa beim Stand von 5:0 zu Beginn des Schlussdrittels, als Torhüter Kevin Liechti mit einer Vielzahl von Schüssen eingedeckt wurde. Mit Liechti und Lukas Gasser verfügt Huttwil über zwei hervorragende Torhüter, beide haben in dieser Saison schon starke Leistungen gezeigt.

Sechs Spiele, sechs Siege, 29:4 Tore: Besser geht es nicht.