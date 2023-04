Festival in Thun und Oberhofen – Gaia-Musikfestival auf den Spuren von Folksongs Das 14. Gaia-Musikfestival in der ersten Maiwoche steht unter dem Titel «Folk Songs – Von Liebe und anderer Trunkenheit». In diesem Rahmen werden zwei Uraufführungen präsentiert. Christina Burghagen

Aregnaz Martirosyan bereichert das diesjährige Gaia-Musikfestival um pittoreske Klangwelten. Foto: PD/Hochschule Luzern

«Musik beginnt dort, wo die Möglichkeit der Sprache endet», wird Jean Sibelius gerne zitiert. Diese klangvolle und lebenswichtige Weiterentwicklung der Sprache wird am Gaia-Musikfestival mit gewohnt exquisiter Stückeauswahl zelebriert. Mit sieben Konzerten geht das 14. Gaia-Festival ab dem 2. Mai an den Start. Nach der Opening-Night im Klösterli Oberhofen und dem Konzert «Von Liebe und anderen Trunkenheiten» (3. Mai), unter anderem mit Jazz-Musikerin Erika Stucki, kommt es am 4. Mai in der Kirche Scherzligen zu zwei Uraufführungen. Das Konzert trägt den Titel «Von Lust und Verlust», in dem Werke von György Ligeti, Zoltán Kodály, Ernő Dohnányi und Béla Bartók konzertiert werden.