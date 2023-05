Konzert in Thun – Gaia-Festival begeisterte mit musikalischen Schätzen Wie lebendig und erfrischend ein Konzert wirken kann, wenn Klassik und Volksmusik Hand in Hand gehen, zeigte der erste Anlass des Gaia-Musikfestivals 2023, «Von Liebe und anderer Trunkenheit». Christina Burghagen

Nach gelungenem Duett herzte Erika Stucky den Violaspieler Garth Knox, trunken von der Musik. Foto: PD / Sára Tímár

Wenn Bassist Lars Schaper sein riesiges Instrument wie eine Gitarre hält und Bratschist Garth Knox immer wieder in die Saiten von Geigerin Gwendolyn Masin greift, um denen ein «pling, pling» zu entlocken, wusste am Mittwochabend in der Stadtkirche jeder im Publikum: Dieses klassische Konzert gehört nicht zu den Anlässen, bei denen man nur nach strengen Regeln klatschen darf.