Tipps für den Garten – Gärtnern in Corona-Zeiten – so gehts Die Arbeit in den Beeten bleibt möglich, ja ist sogar verlockender denn je. Hier die zehn besten Tipps, für Anfänger und für Kenner. Sarah Fasolin

Ob erste Versuche oder neue Experimente: Jetzt ist der Moment dafür. Foto: Getty Images

Als Alain Berset letzten Freitag seine Corona-Pressekonferenz abhielt, hatte er eine erfreuliche Mitteilung für die Gärtnerinnen und Gärtner im Land parat. Schweizweit dürfen Gärtnereien und Gartencenter per Drive-in wieder Pflanzen und andere Gartenprodukte verkaufen. Wir erklären, was sie im Garten gerade so alles anstellen können.