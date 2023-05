Angetroffen in Aeschi – Gärtnern für Kunden und Küche Beat Reichen lässt Blumen und Gemüse gedeihen. Der Verantwortliche für den Gärtnereibetrieb der Kinderheimat Tabor sieht täglich die Früchte seiner Arbeit. Hans Peter Roth

Gärtner Beat Reichen ist der Verantwortliche für den Gärtnereibetrieb in der Kinderheimat Tabor in Aeschiried. Foto: PD

Bunt leuchtend blüht und spriesst es. Frühlingszeit, Gartenzeit. Angenehm wärmt das Treibhaus in den kühlen Morgenstunden. Mittendrin Gärtner Beat Reichen. Der Verantwortliche für den Gärtnereibetrieb in der Kinderheimat Tabor in Aeschi trägt gerade Geranien und andere Blumen für Rabatten heran. Auf weiteren Gestellen stehen Gemüsesetzlinge verschiedenster Art, saisongerecht. Die Preise sind vergleichbar günstig wie in einem Grossverteiler.