Seit 1970 in Neuenegg – Gärtner Munz hat auch nach sieben Jahrzehnten nicht genug 1950 begann Konrad Munz seine Lehre als Gärtner. Mit seinen Küchenkräutern in Töpfen ging er in den 60er-Jahren neue Wege. Das tut er heute noch. Fabio Peter

Konrad Munz und Monika Munz in ihrer Gärtnerei. Marcel Bieri

Konrad Munz führt in die Küche seines Hauses, das gleichzeitig Teil der Gärtnerei ist. Fein säuberlich hat er seinen Lebenslauf zu Papier gebracht und auf dem Esstisch bereitgelegt. Heuer feiert er zwei Jubiläen: Seit 70 Jahren arbeitet er nun als Gärtner, 50 davon in Neuenegg. Dort pflanzt er Küchenkräuter an, die er auf dem Bärner Märit verkauft. An den Ruhestand denkt er noch lange nicht. «Lieber gehe ich etwas säen oder Stecklinge setzen. Für das bin ich geboren», sagt der 84-Jährige.